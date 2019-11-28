Опубликована программа II Псковского медиафорума

13:28, 28 ноября 2019, ПАИ

Опубликована официальная программа II Псковского медиафорума, который пройдет в Псковском государственном университете 6 декабря.

Начнется форум с пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира». Также пройдет лекция по работе с Telegram-каналами. Кроме того, запланированы круглые столы: «Печатные сми и сетевые издания – закрыть нельзя печатать?», «Интернет и телевидение – есть ли жизнь после «цифры», «Национальные проекты в СМИ» и «Без срока давности».

Участников медиафорума ждет также секция «Практическая журналистика», где эксперты расскажут как правильно вести группы в социальных сетях, «писать интересно о скучном» и как попасть в ТОП «Яндекса».

В завершении медиафорума состоится встреча губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с региональными СМИ в формате «Без галстуков».

В работе форума примут участие федеральные эксперты: главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, его заместитель и руководитель сетки «МК» в регионах Олег Воробьев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский, журналист и блогер Леся Рябцева, главный редактор портала Daily Storm Алёна Сивкова.

Подать заявку для участия в форуме можно здесь >>>.