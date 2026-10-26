Православные отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери

08:43, 26 октября 2026, ПАИ

Праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня, 26 октября. Её также именуют Вратарницей или Привратницей, пишет портал calend.ru.

Икона почитается как чудотворная; её оригинал, написанный, по преданию, евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон, в Греции. По легенде об обретении иконы, в девятом веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она хранилась на протяжении двух столетий.

В XI веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божией Матери, поддерживаемое огненным столбом. Икону перенесли в монастырь, однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока икону не оставили на том месте.

Иверской иконе Божией Матери на Руси молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли. А ещё русские люди в этот день обычно устраивали банное обиходье: жарко топили баню и ставили на полки настои из целебных трав.