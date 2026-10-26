Эксперт Минпросвещения напомнила о запрете задавать уроки на каникулы

08:52, 26 октября 2026, ПАИ

Учителя не вправе задавать школьникам домашние задания на каникулы. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Минпросвещения России, директор Астраханской лингвистической гимназии Ангелина Рябина.

В этом году школам рекомендовали провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. Эксперт Минпросвещения РФ обратила внимание, что каникулы – это время отдыха обучающихся. Педагоги не вправе задавать обязательные домашние задания на этот период.

Любые списки литературы, ссылки на образовательные ресурсы или рекомендации по повторению материала, по словам Ангелины Рябиной, носят исключительно добровольный и рекомендательный характер. Родители и ученики вправе решать, воспользоваться ли этими материалами.