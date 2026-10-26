Названы две прививки, которые помогут детям не заболеть осенью
Дети должны быть своевременно привиты от гриппа и пневмококка. Это особенно важно во время сезонного подъёма заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сейчас начинается подъём сезонной заболеваемости, поэтому важно, чтобы дети проходили своевременную вакцинацию», – подчеркнул министр.
Михаил Мурашко также добавил, что вакцины помогут сохранить здоровье не только ребёнка, но и всех окружающих его людей, так как дети зачастую много коммуницируют.