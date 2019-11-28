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Политика

Олег Брячак «пожаловался» на старших товарищей из Псковского областного Собрания

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак выступил на сессии 28 ноября с отчетом о проделанной работе и судьбе законодательных инициатив, которые родились в 2019 году. Он отметил, что всего было выработано 8 таких предложений, внесенных впоследствии в Псковское областное Собрание депутатов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Поддержаны они не были. Псковское областное Собрание более политизированное, более оторванное от нужд и чаяний граждан, чем Псковская городская Дума», - заявил депутат.

Но при этом посоветовал «не опускать руки и идти дальше».

Олег Брячак порекомендовал представителям различных партийных фракций объединиться на площадке гордумы для выработки совместных решений и продвижения собственных проектов. «Мы подходим к принятию решения, не глядя на то, чья это инициатива, от какой партии и фракции, мы подходим исходя из полезности инициативы», - сказал он.

Депутат посоветовал представителям оппозиционных сил «не вносить сумбур на нашу семью, мы живём в одном городе, и если мы поделимся и будем тут разговаривать, например, о пересмотре налоговой политики государства, - это пустая трата времени».

Депутат Денис Иванов согласился с важностью объединения для работы над инициативами и внесения их в региональный парламент. Он рассказал о том, что вынес на рассмотрение областных коллег предложение об ответственности управляющих компаний за плохую уборку снега, сосульки, гололед. «Я выступил с инициативой административного штрафа. 20 минут их упрашивал, чтобы штрафовать за не посыпанные дорожки, сосульки. Просил отнестись неформально, но, к сожалению, они не могут так», - пояснил он, уточнив, что в региональном парламенте привязывают все инициативы к законодательству.

Депутаты согласились с важностью продолжения работы и взаимодействии с Псковским областным Собранием.

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