0
21:10
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
20:37
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
19:55
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
19:04
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
17:40
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
17:20
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
15:42
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Еще новости
Общество

В Пскове намерены ужесточить ответственность управляющих компаний за сосульки и гололёд

В Пскове намерены ужесточить ответственность управляющих компаний за сосульки и гололёд. Этот вопрос обсудили участники комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 27 ноября.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов [законопроект «О внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» подготовили муниципальные парламентарии] заявил, что необходимо ввести административную ответственность в отношении управляющих компаний, который игнорируют расчитку пешехоных дорожек от снега и льда и очистку кровли от снега и сосулек, «которая пока никого не убила, то и ответственных нет».

«Обращений по этим вопросам много, а возможности повлиять на ситуацию нет», - заявил Денис Иванов. Он также отметил, что ответственность следует ввести в отношении организаций, нарушающих требования относительно внешнего вида вывесок на городских зданиях.

Депутат обратил внимание, что штрафовать следует тех, кто пока еще безнаказанно ездит на автомобилях по детским и спортивным площадкам, по зеленым зонам. Поправками также предлагается увеличить штрафы за несанкционированную торговлю.

«На законопроект получено отрицательное заключение», - заметил председатель комитета Владимир Яников. Лев Шлосберг добавил, что в один законопроект «собраны слишком разные вещи». Денис Иванов отметил, что в законопроект «собрано всё, что наболело», «непосредственно с земли».

Представитель администрации региона заявил, что концептуально исполнительная власть поддерживает законопроект, «но есть ряд замечаний к составам, в том числе в части пересечений со статьями КоАП РФ».

«Закон двояко читаться не должен», - согласился Владимир Яников. Денис Иванов пообещал доработать документ к следующей сессии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
27 ноября 2019
Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
27 ноября 2019
Жертв трагедии в деревне Красуха вспоминали в Порховском районе
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
27 ноября 2019
Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
27 ноября 2019
Новый детский сад планируют построить в Пскове на улице Кузнецкой
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
27 ноября 2019
«Я, видимо, напился»: Напавший на врача в Пскове рассказал о произошедшем
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
27 ноября 2019
Екатерина Родина представит Псковскую область в финале конкурса «Доброволец России»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги

Идет загрузка...