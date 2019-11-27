В Пскове намерены ужесточить ответственность управляющих компаний за сосульки и гололёд

16:01, 27 ноября 2019, ПАИ

В Пскове намерены ужесточить ответственность управляющих компаний за сосульки и гололёд. Этот вопрос обсудили участники комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания 27 ноября.

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов [законопроект «О внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» подготовили муниципальные парламентарии] заявил, что необходимо ввести административную ответственность в отношении управляющих компаний, который игнорируют расчитку пешехоных дорожек от снега и льда и очистку кровли от снега и сосулек, «которая пока никого не убила, то и ответственных нет».

«Обращений по этим вопросам много, а возможности повлиять на ситуацию нет», - заявил Денис Иванов. Он также отметил, что ответственность следует ввести в отношении организаций, нарушающих требования относительно внешнего вида вывесок на городских зданиях.

Депутат обратил внимание, что штрафовать следует тех, кто пока еще безнаказанно ездит на автомобилях по детским и спортивным площадкам, по зеленым зонам. Поправками также предлагается увеличить штрафы за несанкционированную торговлю.

«На законопроект получено отрицательное заключение», - заметил председатель комитета Владимир Яников. Лев Шлосберг добавил, что в один законопроект «собраны слишком разные вещи». Денис Иванов отметил, что в законопроект «собрано всё, что наболело», «непосредственно с земли».

Представитель администрации региона заявил, что концептуально исполнительная власть поддерживает законопроект, «но есть ряд замечаний к составам, в том числе в части пересечений со статьями КоАП РФ».

«Закон двояко читаться не должен», - согласился Владимир Яников. Денис Иванов пообещал доработать документ к следующей сессии.