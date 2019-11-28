Жителей Псковской области предупреждают о сайте-двойнике Росреестра

14:36, 28 ноября 2019, ПАИ

В Кадастровую палату по Псковской области обратился гражданин с жалобой на сайт, который за деньги предоставляет услуги Кадастровой палаты и Росреестра. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты.

«Подобные сайты не имеют никакого отношения к Кадастровой палате и Управлению Росреестра, - подчеркнула директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Мы не несём ответственности за информацию, содержащуюся на сайтах – двойниках».

Марина Бочарникова уточнила, что на официальную страницу Публичной кадастровой карты можно попасть через сайт Росреестра или также на неё можно перейти по ссылке. А запросить желаемую информацию из ЕГРН можно на новом сервисе Кадастровой палаты - или на сайте www.rosreestr.ru.