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Общество

Жителей Псковской области предупреждают о сайте-двойнике Росреестра

В Кадастровую палату по Псковской области обратился гражданин с жалобой на сайт, который за деньги предоставляет услуги Кадастровой палаты и Росреестра. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты.

«Подобные сайты не имеют никакого отношения к Кадастровой палате и Управлению Росреестра, - подчеркнула директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Мы не несём ответственности за информацию, содержащуюся на сайтах – двойниках».

Марина Бочарникова уточнила, что на официальную страницу Публичной кадастровой карты можно попасть через сайт Росреестра  или также на неё можно перейти по ссылке. А запросить желаемую информацию из ЕГРН можно на новом сервисе Кадастровой палаты - или на сайте www.rosreestr.ru. 

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