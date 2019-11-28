Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области

14:48, 28 ноября 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания проголосовали за создание согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом с 37-й сессии регионального парламента, которая проходит 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова сообщила, что от исполнительной власти в состав согласительной комиссии войдут все заместители главы региона: Татьяна Баринова, Василий Осипов, Николай Цветков, Нинель Салагаева и Вера Емельянова.

Включены в ее состав и представители фракций.

«Не стоит исключать из бюджетного процесса тех, кто не готов голосовать за проект закона», — обратился к коллегам спикер регионального парламента Александр Котов.

В итоге от законодательной ветви власти в состав комиссии вошли заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член партии «Единая Россия» Борис Полозов, лидер фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте, депутат Собрания Наталья Тудакова, член партии «Яблоко» — депутат Собрания Артур Гайдук, член ЛДПР — депутат Собрания Сергей Литвиненко и член КПРФ — заместитель председателя Псковского областного Собрания Анатолий Копосов.

В функции согласительной комиссии входит рассмотрение поправок и предложений в основной финансовый документ региона на этапе подготовки ко второму чтению законопроекта.