Уголовную ответственность за незаконное обогащение вернули на Украине

15:07, 28 ноября 2019, ПАИ

Уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников вернули на Украине, сообщает ТАСС. Согласно документу, приобретение чиновником активов, стоимость которых выше их дохода более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Статья об уголовной ответственности за незаконное обогащение ранее уже действовала, но 26 февраля 2019 года Конституционный суд отменил её в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось приобретение чиновником «в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу».

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. Закон о возвращении ответственности за такие преступления был принят Верховной Радой 31 октября и подписан президентом Владимиром Зеленским 25 ноября.

Согласно действовавшей статье 368-2 УК, чиновник мог оказаться за решеткой на срок от 2 до 10 лет и лишиться имущества, если он приобрел в собственность имущество или денежные средства, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами. Это же касалось и передачи чиновником имущества или денег любому другому лицу. Но ни одного судебного решения по этой статье так и не было вынесено.

После отмены этой статьи более полусотни уголовных дел, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), были закрыты, даже те, которые уже находились в судах. Подозреваемые в коррупции чиновники и политики получили полную амнистию. НАБУ подозревало в незаконном обогащении тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего военного прокурора Константина Кулика, экс-главу Государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также многих парламентариев.