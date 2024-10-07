Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Перспективное место для ловли щуки в солнечную погоду назвал псковский рыболов

Перспективное место для ловли щуки в солнечную погоду назвал постоянный автор ПАИ, рыболов-любитель Николай Бесклёвный.

Щука, пойманная на Раскопельском заливе. Фото Николая Бесклёвного

В конце сентября удалось выловить большое количество щук у деревни Мда, которая располагается на западном берегу Раскопельского залива Чудского озера. «Полчаса клевало не переставая, иногда сразу на два спиннинга. И что самое удивительное, клевало только на пятачке тридцать на тридцать метров», – отметил один из участников рыбалки.

Рыболов также подчеркнул, что клевало на воблеры, похожие на уклейку. «Такой сумасшедшей активности у хищницы я не припоминаю. И ещё что заметил: клевало, только когда я шёл по ветру и солнце светило мне в затылок. Ни одной поклёвки не было в обратном направлении», – отметил Николай Бесклёвный

«В начале октября (3 октября) мы вновь побывали на нашем любимом заливе, но, увы, не клевало. Причины? Скорее всего, погода. Было пасмурно, сыро, промозгло и холодно. Подождём солнечных дней, ведь 30 сентября было ясно, тепло и почти без ветра», – заключил рыболов-любитель.

Подробнее о рыбалке на Раскопельском заливе Чудского озера можно прочесть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 октября 2024

Торжественное закрытие Российско-белорусского слёта участников студотрядов прошло в Пскове
07 октября 2024

Перспективное место для ловли щуки в солнечную погоду назвал псковский рыболов
07 октября 2024

Храм Боголюбской иконы Божией Матери отремонтировали в Дедовичах
07 октября 2024

«Объективная неделя»: круги от солнца и любимые учителя
07 октября 2024

Коллекционер приехал в Псков и привёз с собой своих Барби
07 октября 2024

Российско-белорусский слёт участников студотрядов и акция «Союзный десант» завершились в Псковской области
07 октября 2024

Псковскую молодёжь приглашают на встречу с Дмитрием Яковлевым
07 октября 2024

Псковские профсоюзы провели благотворительный концерт в рамках акции «За достойный труд»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...