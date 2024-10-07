Перспективное место для ловли щуки в солнечную погоду назвал псковский рыболов

19:53, 07 октября 2024, ПАИ

Перспективное место для ловли щуки в солнечную погоду назвал постоянный автор ПАИ, рыболов-любитель Николай Бесклёвный.

В конце сентября удалось выловить большое количество щук у деревни Мда, которая располагается на западном берегу Раскопельского залива Чудского озера. «Полчаса клевало не переставая, иногда сразу на два спиннинга. И что самое удивительное, клевало только на пятачке тридцать на тридцать метров», – отметил один из участников рыбалки.

Рыболов также подчеркнул, что клевало на воблеры, похожие на уклейку. «Такой сумасшедшей активности у хищницы я не припоминаю. И ещё что заметил: клевало, только когда я шёл по ветру и солнце светило мне в затылок. Ни одной поклёвки не было в обратном направлении», – отметил Николай Бесклёвный

«В начале октября (3 октября) мы вновь побывали на нашем любимом заливе, но, увы, не клевало. Причины? Скорее всего, погода. Было пасмурно, сыро, промозгло и холодно. Подождём солнечных дней, ведь 30 сентября было ясно, тепло и почти без ветра», – заключил рыболов-любитель.

Подробнее о рыбалке на Раскопельском заливе Чудского озера можно прочесть по ссылке.