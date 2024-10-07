Храм Боголюбской иконы Божией Матери отремонтировали в Дедовичах
В храме Боголюбской иконы Божией Матери посёлка Дедовичи прошли ремонтные работы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
В ходе работ были утеплены полы и заменено напольное покрытие, укреплена храмовая колокольня и стены храмового здания. Также была проведена покраска наружных стен и заменены оконные наличники.
Ремонтные работы были проведены благодаря пожертвованиям прихожан и неравнодушных христиан.
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