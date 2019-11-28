Эмир Кустурица намерен снять русских актеров в своей киноверсии «Преступления и наказания»

15:40, 28 ноября 2019, ПАИ

Сербский режиссер, призер крупнейших европейских кинофестивалей, музыкант Эмир Кустурица намерен привлечь русских актеров на роли в своем будущем фильме по собственному роману, основанному на «Преступлении и наказании» Федора Достоевского. Об этом Кустурица сообщил журналистам в Иркутстке, где выступает с группой The No Smoking Orchestra в рамках мирового гастрольного тура, пишет ТАСС,

«Там будут русские актеры, Порфирий Петрович будет русский. Я думаю, что закончу роман в первой половине 2020 года, и потом буду планировать, что и как дальше», - заявил Эмир Кустурица.

При этом режиссер не уточнил, кого именно из русских актеров он хотел бы видеть в своем фильме. Также не определена пока страна, в которой пройдут съемки. Сам Кустурица в картине сниматься не планирует.

Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер, сценарист и лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Он ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки «Большой». Режиссер принял участие как актер, автор или соавтор сценария в создании более чем 30 картин.

Роман «Преступление и наказание» Федор Достоевский написал в 1866 году. Книга рассказывает о студенте Родионе Раскольникове, который живет в Санкт-Петербурге в бедности и вынужден пойти на убийство. В версии Эмира Кустурицы сюжет перевернут: старуха-процентщица убьет Раскольникова.