0
20:25
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
19:30
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
17:10
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове
16:33
Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом
16:13
Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку
15:30
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
14:48
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
Еще новости
Общество

Эмир Кустурица намерен снять русских актеров в своей киноверсии «Преступления и наказания»

Сербский режиссер, призер крупнейших европейских кинофестивалей, музыкант Эмир Кустурица намерен привлечь русских актеров на роли в своем будущем фильме по собственному роману, основанному на «Преступлении и наказании» Федора Достоевского. Об этом Кустурица сообщил журналистам в Иркутстке, где выступает с группой  The No Smoking Orchestra в рамках мирового гастрольного тура, пишет ТАСС,

«Там будут русские актеры, Порфирий Петрович будет русский. Я думаю, что закончу роман в первой половине 2020 года, и потом буду планировать, что и как дальше», - заявил Эмир Кустурица.

При этом режиссер не уточнил, кого именно из русских актеров он хотел бы видеть в своем фильме. Также не определена пока страна, в которой пройдут съемки. Сам Кустурица в картине сниматься не планирует.

Эмир Кустурица – сербский кинорежиссер, сценарист и лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Он ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки «Большой». Режиссер принял участие как актер, автор или соавтор сценария в создании более чем 30 картин.

Роман «Преступление и наказание» Федор Достоевский написал в 1866 году. Книга рассказывает о студенте Родионе Раскольникове, который живет в Санкт-Петербурге в бедности и вынужден пойти на убийство. В версии Эмира Кустурицы сюжет перевернут: старуха-процентщица убьет Раскольникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
28 ноября 2019
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
28 ноября 2019
Петр Крупеня рассказал школьникам о следственной работе
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове
28 ноября 2019
Врачебное сообщество абсолютно беззащитно — Леонид Рошаль прокомментировал нападение на врача в Пскове
Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом
28 ноября 2019
Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом
Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку
28 ноября 2019
Псковский медиафорум: Изучаем программу, знакомимся со спикерами, подаём заявку
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
28 ноября 2019
Почти 200 сообщений о пропаже детей поступили в полицию Псковской области за 10 месяцев
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
28 ноября 2019
Создана согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области
Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области
28 ноября 2019
Гололёд и мокрый снег обещают в декабре жителям Псковской области

Идет загрузка...