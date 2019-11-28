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Общество

Почти на 2 млрд рублей увеличились доходы Псковской области в 2019 году

На 1 млрд 916 млн рублей увеличился бюджет Псковской области в 2019 году за счёт поступления федеральных средств и собственных источников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, соответствующие поправки в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поддержали депутаты Псковского областного Собрания.

Так, 939 млн рублей направят на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог». 1,5 млрд рублей из средств, поступивших в Псковскую область, предназначаются для приобретения медицинских изделий для оснащения медицинских организаций – эти средства выделены из резервного фонда правительства.

Деньги, полученные по статье «Субсидии», направят на проведение ремонта детских музыкальных школ и оснащение их музыкальными инструментами. Кроме этого, они пойдут на обустройство и восстановление воинских захоронений, на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности на области и на поддержку малого и среднего предпринимательства.

В итоге доходы областного бюджета составляют 37 млрд 460 млн 665 тысяч рублей, а расходы – 38 млрд 985 млн 109 тысяч рублей. Дефицит бюджета не изменился, добавили в пресс-службе.

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