Александр Котов о бюджете Псковской области 2020: Мы обеспечим все, что требуется в рамках обязательств перед регионом

16:33, 28 ноября 2019, ПАИ

«Я считаю, что в таком виде, в каком мы сегодня принимаем бюджет, мы обеспечим все, что требуется в рамках тех обязательств, которые поставлены перед регионом», - заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя принятый в первом чтении проект бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии Псковского областного Собрания 28 ноября.

По словам Александра Котова, при рассмотрении проекта закона о бюджете Псковской области у депутатов «было много вопросов». «Мы провели большую подготовительную работу, губернатор Псковской области Михаил Ведерников встречался с руководителями фракций. Проект закона принят в первом чтении, дальше мы будем работать, готовить его ко второму чтению», - отметил парламентарий.

Александр Котов также заявил, что по тем цифрам, которые были рассмотрены сейчас, бюджет значительно больше, чем параметры бюджета в прошлом году. «В прошлом году бюджет 2019 года вырос почти на 8 млрд рублей и сегодня мы рассматриваем проект закона о внесении изменений в закон о бюджете Псковской области, где еще почти 2 млрд рублей дополнительно утверждаем доходы областного бюджета и, соответственно, расходы. Всегда над проектом, который вносится и рассматривается в первом чтении проводится работа – губернатор работает с правительством, с министерствами, с профильными ведомствами. И эта работа приносит положительный результат, в течение года мы вносим поправки и в течение года существенно увеличиваются доходы и расходы областного бюджета», - отметил председатель ПОС.

По его мнению, тех средств, которые сегодня закладываются в бюджете Псковской области с учетом тех поступлений, которые ожидаются в течение года, хватит чтобы выполнить все основные обязательства и реализовывать программы Национальных проектов, которые позволят региону развиваться: построить школы и детские сады для снятия очереди.

«Очень большой объем выделяется на ремонт и реконструкцию наших региональных дорог, и мы уже даже по итогам этого года видим результат. Индексируются заработные платы и пособия, которые мы выплачиваем по нашим социальным законам», - подчеркнул Александр Котов.