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Общество

Поезд Петербург – Калининград хотят пустить через Псков

Поезд, который курсирует между Санкт-Петербургом и Калининградом, предлагают пустить через Псков. Такая перспектива обсуждалась в ходе встречи министра развития инфраструктуры Калининградской области Елены Дятловой с делегацией Латвии, пишет портал «Голос Балтики».

В случае изменения маршрута, поезд будет также делать остановки в городах Советск, Шауляй, Рига и Резекне.

При этом, если сейчас дорога из Санкт-Петербурга в Калининград занимает 27 часов 56 минут, то на новом маршруте поезд будет в пути всего 19 часов 35 минут.

Обсуждается также вопрос продления железнодорожного маршрута Санкт-Петербург — Калининград до Берлина.  «Маршрут Санкт-Петербург — Калининград — Берлин наиболее экономически обоснован и обе стороны заинтересованы в его реализации. Необходимо согласовывать график движения, время перехода границы, а также надо предусмотреть для калининградцев такой же упрощенный документ для транзитного пересечения границы с Латвией, как на литовском направлении», — отметила Елена Дятлова.

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