350 каратистов принял Псков на Чемпионате и первенстве WKF

17:44, 30 ноября 2019, ПАИ

30 ноября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» состоялся Чемпионат и первенство по каратэ WKF. На соревнованиях встретились 350 спортсменов из Пскова, Псковской, Ленинградской области, Латвии (Резекне, Рига) и Великого Новгорода от 6 до 35 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы Эдуард Белов поприветствовал участников турнира: «Огромное спасибо организаторам соревнований за пропаганду здорового образа жизни, за то, что такие соревнования проходят в нашем городе - городе воинской славы! Сегодня я вижу здесь много еще совсем юных спортсменов, которые, я уверен, еще порадуют нас своими достижениями. Ребята, вы участвуете в соревнованиях, а это еще один повод продемонстрировать и улучшить свое мастерство. Желаю вам успехов и побед».

На торжественном открытии мероприятия наградили лучших тренеров клубов. Также состоялось вручение знаков и удостоверений спортсменам, повысившим свой разряд.