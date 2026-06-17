Игорь Руденя поблагодарил создателей мемориала защитникам Отечества в Пскове

11:19, 17 июня 2026, ПАИ

На церемонии открытия мемориала в честь защитников Отечества и участников специальной военной операции в Пскове выступил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Обращаясь к участникам мероприятия, ветеранам СВО, родным и близким военнослужащих, а также жителям региона, он отметил особое значение Псковской области в истории страны, передаёт корреспондент ПАИ.

«Псковская область – земля русской славы, где помнят великих полководцев. Под их знамёнами защитники Отечества во все времена вставали на защиту Родины и отстаивали её независимость», – подчеркнул Игорь Руденя.

По его словам, сегодня российские военнослужащие продолжают защищать страну, её суверенитет, историю и будущее новых поколений. Полпред напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Россия была и останется независимым и суверенным государством.

Игорь Руденя также отметил важность сохранения памяти о каждом воине, отдавшем жизнь за Родину. По его словам, новый мемориал станет местом, где жители смогут почтить память героев и поклониться их подвигу.

В завершение выступления полпред поблагодарил авторов и создателей мемориала, а также всех участников торжественной церемонии.

«Благодаря вам страна будет жить и развиваться. Спасибо всем, кто защищает Родину», – сказал он.