Как помочь маме и сохранить ребёнка в кровной семье, обсудят в медиацентре ПАИ

10:02, 17 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый мерам по сохранению ребёнка в кровной семье, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 17 июня, в 14:00.

Какие тревожные «красные флаги» в поведении или состоянии будущей мамы подсказывают, что женщина может всерьёз рассматривать мысль об отказе от ребёнка? Какие причины чаще всего сподвигают женщину принять решение оставить ребёнка и что обычно помогает переубедить молодую маму? Как часто удаётся изменить решение женщины, которая уже хотела отказаться от ребёнка?

Об этом и многом другом расскажет психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева.