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Студенты Школы креативных индустрий в Пскове представили спектакль по сказкам народа сето

Студенты Школы креативных индустрий оживили легенды народа сето, представив постановку «Сказки Чудского озера» в Доме молодёжи. Спектакль стал итоговой работой студентов первого курса, сообщает «Первый Псковский».

Скрин с сюжета «Первого Псковского»

Ребята самостоятельно работали над проектом от звукового сопровождения и видео до дизайна декораций и актёрской игры.

«Мы специально съездили в усадьбу сето, чтобы ребята познакомились с этим народом. Сотрудники музея провели нам прекрасную экскурсию, рассказали сказки, две из которых легли в основу этого спектакля. И, конечно, когда шла подготовка к спектаклю, ребята много знакомились с культурой сето», – рассказал директор Школы креативных индустрий Александр Боярков.

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