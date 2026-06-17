Студенты Школы креативных индустрий в Пскове представили спектакль по сказкам народа сето

09:44, 17 июня 2026, ПАИ

Студенты Школы креативных индустрий оживили легенды народа сето, представив постановку «Сказки Чудского озера» в Доме молодёжи. Спектакль стал итоговой работой студентов первого курса, сообщает «Первый Псковский».

Ребята самостоятельно работали над проектом от звукового сопровождения и видео до дизайна декораций и актёрской игры.

«Мы специально съездили в усадьбу сето, чтобы ребята познакомились с этим народом. Сотрудники музея провели нам прекрасную экскурсию, рассказали сказки, две из которых легли в основу этого спектакля. И, конечно, когда шла подготовка к спектаклю, ребята много знакомились с культурой сето», – рассказал директор Школы креативных индустрий Александр Боярков.