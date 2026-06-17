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Михаил Ведерников: Подвиг защитников Отечества должен жить в памяти поколений

На церемонии открытия нового мемориального комплекса в честь защитников Отечества губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что работа над мемориалом началась в Год защитника Отечества и успешно завершилась благодаря совместным усилиям многих людей, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

По его словам, как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня страну защищают представители разных национальностей, объединённые общей целью и чувством ответственности за Родину.

Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориального комплекса, подчеркнув, что реализация проекта потребовала большой и кропотливой работы.

Особое внимание губернатор уделил значению мемориала для будущих поколений. Он отметил, что созданный скульптором образ является собирательным символом мужества и героизма российских воинов.

«Сюда будет приходить молодёжь – школьники, студенты. Здесь им будут рассказывать о подвиге героев и истории нашей страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор сообщил, что мемориальный комплекс планируется дополнить пилонами с именами участников специальной военной операции.

«Сделаем это после нашей общей победы», – заявил глава региона.

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