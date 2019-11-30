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Общество

В России средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 9 процентов

Эксперты настаивают, что в России до конца текущего года может существенно снизиться средняя ставка по ипотечным кредитам.  Российские банки могут сделать ее ниже 9 процентов. 

В октябре уже произошло заметное изменение на рынке кредитования - после 9,68 процентов средние ставки опустились до 9,4 процентов, пишет РИА Новости. 

В ряде коммерческих учреждений предположили, что возможно снижение ставок до 8,5 процентов. Одним из показателей возможных изменений называют активность крупных банков в сегменте кредитования физических лиц и уменьшение ключевой ставки Центробанком до 6,5 процентов. Ожидается, что декабре она опустится до 6 процентов.

Но есть и те эксперты, которые говорят банки «отыграют» такие изменения ЦБ только в следующем году понижением ипотечных ставок. 

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