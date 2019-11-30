В России средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 9 процентов

09:48, 01 декабря 2019, ПАИ

Эксперты настаивают, что в России до конца текущего года может существенно снизиться средняя ставка по ипотечным кредитам. Российские банки могут сделать ее ниже 9 процентов.

В октябре уже произошло заметное изменение на рынке кредитования - после 9,68 процентов средние ставки опустились до 9,4 процентов, пишет РИА Новости.

В ряде коммерческих учреждений предположили, что возможно снижение ставок до 8,5 процентов. Одним из показателей возможных изменений называют активность крупных банков в сегменте кредитования физических лиц и уменьшение ключевой ставки Центробанком до 6,5 процентов. Ожидается, что декабре она опустится до 6 процентов.

Но есть и те эксперты, которые говорят банки «отыграют» такие изменения ЦБ только в следующем году понижением ипотечных ставок.