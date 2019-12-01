В Острове завершается реконструкция Парка Победы

15:34, 01 декабря 2019, ПАИ

В Острове (Псковская область) завершаются работы по реконструкции Парка Победы на набережной реки Великой. Они выполняются в рамках мероприятий по созданию комфортной среды.

В 2017 году была составлена проектно-сметная документация, и на протяжении последующих лет проводились работы. По замыслу авторов в парке обустроены пешеходные дорожки, тротуары, смонтировано уличное освещение. Появилась и малая архитектурная форма - фонтан.

«Основные работы завершены, фонтан будет сделан к 15 декабря», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей официальной страничке в в Instagram.

Он уточнил, что работы «были непростые» - «дважды, в прошлом году и этим летом парк пострадал от вандалов».

«Пусть обновлённый парк принесёт жителям и гостям Острова только хорошие и светлые эмоции, станет любимым местом отдыха!», - пожелал глава региона.

Пользователи откликнулись на это сообщение: «После реконструкции в парке стало значительно больше людей, которые выходят на прогулку! Миллион благодарностей за вашу работу», - написали неравнодушные островичи.