ФОТОФАКТ: В Пскове рыбаки нашли в реке черепаху

19:15, 01 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в реке Великой рыбаки нашли черепаху. Они предположили, что это сбежавший домашний питомец и отдали ее в детский сад, рассказали Псковскому агентству информации знакомые с деталями истории горожане.

Однако в дошкольном образовательном учреждении подобные существа по правилам не могут находиться. Теперь псковичи ищут новый дом для черепашки.

«Кушает только с рук. Возможности ухаживать за ней не имею. Отдам это маленькое чудо в новый дом», - написала жительница Пскова Ольга Дорожинская, разместив пост о черепашке в социальных сетях.