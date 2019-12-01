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Общество

ФОТОФАКТ: В Пскове рыбаки нашли в реке черепаху

В Пскове в реке Великой рыбаки нашли черепаху. Они предположили, что это сбежавший домашний питомец и отдали ее в детский сад, рассказали Псковскому агентству информации знакомые с деталями истории горожане. 

Однако в дошкольном образовательном учреждении подобные существа по правилам не могут находиться. Теперь псковичи ищут новый дом для черепашки. 

«Кушает только с рук. Возможности ухаживать за ней не имею. Отдам это маленькое чудо в новый дом», - написала жительница Пскова Ольга Дорожинская, разместив пост о черепашке в социальных сетях. 

 

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