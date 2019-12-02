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Общество

Информационные щиты возле туристических объектов установят в Пскове

Изготовление и установку уличных информационных щитов в центре города возле объектов экскурсионного показа заказала администрация Пскова. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 602 тысячи рублей. Средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год на продвижение туристического потенциала Пскова в рамках реализации проекта «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути /Виа Ганзеатика плюс» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

Информационные щиты с декоративными элементами появятся в Варлаамовском углу, возле Гремячей башни, в Детском парке, у Снетогорского монастыря, на железнодорожном вокзале, в районе Мирожского монастыря и возле памятника Ольге на Рижском проспекте.

Сроки выполнения работ - по 25 декабря.

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