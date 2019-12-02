Четыре матча чемпионата Европы по футболу пройдут в Петербурге в 2020 году

14:53, 02 декабря 2019, ПАИ

Три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге. Как пишет ТАСС, на Дворцовой и Конюшенной площадях также появятся две фан-зоны.

По словам гендиректора российской части турнира Алексея Сорокина, в настоящее время формируется список городов России, где установят зоны для публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Пока их более 40. Итоговый список сформируют к весне 2020 года.

Чемпионат Европы по футболу, который в следующем году отмечает свое 60-летие, пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Сборная России сыграет с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). Встреча со сборной Дании состоится 22 июня в Копенгагене.