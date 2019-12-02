В 2020 году финал Кубка России по ралли снова пройдёт в Псковской области

16:56, 02 декабря 2019, ПАИ

Финал Кубка России по ралли в 2020 году снова пройдёт в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич. Гонка назначена на 1-4 октября.

Всего в следующем году регион примет три этапа Кубка России. Кроме финального состоятся седьмой этап – ралли «Голубые озёра» и девятый этап – ралли «900 озёр». Первая гонка намечена на 23-26 апреля, вторая – на 2-5 июля.

По традиции в Псковской области пройдёт и этап Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы». Он состоится 4-7 июля.

В этом году в регионе также прошли три этапа Кубка России и один Чемпионата. Финал Кубка России – ралли «Псков Ганзейский» состоялся 27 и 27 сентября. На старт гонки вышли более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Количество участников оказалось рекордным для гонок текущего сезона.

Открытие состоялось 27 сентября в центре Пскова. Там впервые был организован городской скоростной участок, результаты которого шли в зачёт ралли. По оценкам организаторов, за борьбой экипажей наблюдали порядка 10 тысяч зрителей.

Основная часть гонки прошла 28 сентября. Соревнование отметилось большим количеством сходов: до финиша по разным причинам не доехали более 20 экипажей.

Впервые на ралли «Псков» в качестве почётного гостя приезжала команда «КАМАЗ-Мастер». Легендарный грузовик – победитель гонок «Дакар» принял участие в городском скоростном участке и первой секции второго дня ралли.