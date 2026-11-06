Межрегиональные соревнования по спортивному туризму пройдут в Себежском районе

17:59, 06 ноября 2026, ПАИ

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях пройдут 7 и 8 ноября в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщил себежский тренер Александр Белов в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей, а также из Санкт-Петербурга. Параллельно будет проходить областной турнир «Золотая осень», в котором ожидается около 170 участников.

Псковскую область на соревнованиях представят спортсмены из Великих Лук, Плюссы и Себежа. «У нас соревнования проходят в два дня: дистанция пешеходная одиночная и на следующий день дистанция пешеходная, где бегут вдвоём, в связке», – рассказал Белов. Участникам предстоит преодолеть навесные переправы, спуски, подъём по скалодрому, а также вертикальный подъём и спуск по наклонной навесной переправе. Победители определятся по наименьшему времени прохождения дистанций.