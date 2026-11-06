Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму пройдут в Себежском районе

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях пройдут 7 и 8 ноября в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщил себежский тренер Александр Белов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото из группы «Центр спортивного туризма и путешествий» в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей, а также из Санкт-Петербурга. Параллельно будет проходить областной турнир «Золотая осень», в котором ожидается около 170 участников.

Псковскую область на соревнованиях представят спортсмены из Великих Лук, Плюссы и Себежа. «У нас соревнования проходят в два дня: дистанция пешеходная одиночная и на следующий день дистанция пешеходная, где бегут вдвоём, в связке», – рассказал Белов. Участникам предстоит преодолеть навесные переправы, спуски, подъём по скалодрому, а также вертикальный подъём и спуск по наклонной навесной переправе. Победители определятся по наименьшему времени прохождения дистанций.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Определены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
06 ноября 2026

Тренер Кирилла Коршакова уверен, что его воспитанник вписал своё имя в историю великолукского бокса
06 ноября 2026

Межрегиональные соревнования по спортивному туризму пройдут в Себежском районе
06 ноября 2026

Гендиректор «Луки-Энергии» объяснил отсутствие Примака на тренерском мостике второй команды в Сочи
06 ноября 2026

«Кубок Пскова»: футбольные баталии продолжаются в Пскове
06 ноября 2026

В клубе «Возрождение» мечтают о большом крытом манеже для проведения соревнований в Пскове
06 ноября 2026

Николь Петрова: В конном спорте нет зимнего перерыва и отпусков, тренировки идут круглый год
06 ноября 2026

Псковичка завоевала золото и бронзу на первенстве Ленинградской области по конкуру

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...