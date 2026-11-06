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Спорт

В клубе «Возрождение» мечтают о большом крытом манеже для проведения соревнований в Пскове

В конноспортивном клубе «Возрождение» хотели бы построить большой крытый манеж, чтобы проводить соревнования на месте, а не возить лошадей на старты в другие регионы, поскольку дорога до Санкт-Петербурга с учётом ремонта дорог занимает пять-шесть часов и тяжело даётся животным. Об этом рассказала директор клуба и главный тренер Ирина Черезова (Поддуева) в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 6 ноября.

Ирина Черезова (Поддуева). Фото: ПАИ

«Мы довольны нашим клубом, своими спортсменами, лошадьми. Подвели хорошие итоги работы. Но год ещё не закончился. У нас есть крытый манеж, есть где работать. Работаем круглый год, и дальше будем так же работать, показывать результаты», – рассказала Ирина Черезова.

Ей хотелось бы, чтобы спортсмены, показывающие результаты, продолжали развиваться в этом виде спорта. «Но как-то получается, что потом у них заканчивается карьера. Я не знаю, с чем это связано. Но мне бы хотелось, чтобы мои спортсмены и дальше оставались спортсменами, показывали высокие результаты. Ты спортсмена начинаешь тянуть с нуля, дотягиваешь его до какого-то результата. И я знаю, что он мог бы и дальше показывать высокие результаты, но в итоге в жизни у них что-то меняется», – отметила тренер.

Главной мечтой клуба Ирина Черезова назвала собственный манеж для соревнований. «Мечты есть. Мы хотели бы большой крытый манеж, на котором можно было бы проводить соревнования. Постоянно проводить старты, а не куда-то кататься. У нас есть манеж. Он позволяет тренироваться. Но всё равно приходится выезжать, а это всё-таки километраж. Чтобы до Санкт-Петербурга доехать с учётом ремонта дорог, нужно от пяти до шести часов. Лошадям это тяжело даётся, особенно зимой», – заключила Ирина Черезова.

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