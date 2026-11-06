Гендиректор «Луки-Энергии» объяснил отсутствие Примака на тренерском мостике второй команды в Сочи

16:17, 06 ноября 2026, ПАИ

Главный тренер «Луки-Энергии-2» Иван Примак не поехал с командой на финал Третьей лиги в Сочи, поскольку проходит обучение в Москве, а команду на турнир повёз спортивный директор клуба Максим Тищенко, делегированный главным тренером Михаилом Сальниковым. Об этом рассказал генеральный директор клуба Александр Танцюра в видеообращении в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«У нас спортивный директор – это не просто человек для галочки. Это человек, который выстраивает спортивную вертикаль клуба. Поэтому сейчас с командой «Луки-Энергия-2» в Сочи на финал Третьей лиги поехал именно спортивный директор, чтобы получить после турнира достоверную информацию», – рассказал Танцюра.

По его словам, турнир в Сочи станет проверкой игроков на следующий сезон. «Турнир в Сочи – это проверка тех ребят, которые усилят команду в следующем году. Чтобы главный тренер получил серьёзную аналитику с помощниками. 15 ноября ему должна поступить объективная информация из Сочи», – отметил генеральный директор.

Он также объяснил, почему Примак не поехал с командой в Сочи. «Иван Сергеевич Примак – это человек, который работает в клубе, который занял второе место в чемпионате СЗФО, поэтому мы на него рассчитываем и дальше будем рассчитывать. Спортивный директор у нас имеет лицензию «А» УЕФА. Это совмещено с обучением Ивана Сергеевича в Москве», – заключил Александр Танцюра.