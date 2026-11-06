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Тренер Кирилла Коршакова уверен, что его воспитанник вписал своё имя в историю великолукского бокса

Кирилл Коршаков вписал своё имя в историю бокса, а его победа на первенстве мира стала беспрецедентной для великолукского бокса и Псковской области. Об этом его первый тренер Юрий Фёдоров рассказал в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

Фото: Luki-News

«Таких достижений в истории великолукского бокса, а также Псковской области, ещё не было. Кирилл – это гордость великолукского бокса и России. Он вписал своё имя в историю бокса», – сказал Фёдоров.

По его словам, к победе спортсмена привели техника, тактика и умный бокс.

«На ринге он действует умно и грамотно, чувствует дистанцию, точно бьёт, читает соперника. Это привело его к победе, потому что он очень думающий боксёр», – отметил тренер.

Фёдоров также рассказал, что поддерживал воспитанника на протяжении всего турнира: «Мы всегда были на связи с Кириллом, я звонил, спрашивал, как он работает. Потом он мне уже написал, что точно войдёт в основной состав сборной и будет представлять Россию на первенстве мира. Мне это было очень приятно, горжусь им, как всегда. Мы на протяжении всего чемпионата были на связи, советовались, консультировал его вместе с его вторым тренером».

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