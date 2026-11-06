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Определены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников

В Пскове завершился финал Кубка Псковской области по программированию среди школьников – 2026. Стали известны имена победителей, сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

Мероприятие прошло в центре цифрового образования детей «IT‑куб. Псков» 6 ноября. Участников соревнования поприветствовали представители региональных властей и партнёров: начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, заместитель управляющего Псковским отделением Сбера Михаил Паньков, директор центра оценки качества образования Любовь Ильина, а также директор регионального центра информационных технологий Алексей Драгунов.

Гости подчеркнули значимость развития программирования в регионе: навыки программирования полезны не только для будущей работы в IT‑сфере – они учат разбивать сложные задачи на части, выявлять закономерности, проверять гипотезы и корректировать ошибки. Командный формат состязания дополнительно развивает умение распределять обязанности и совместно обсуждать решения – эти компетенции участникам предстояло продемонстрировать в ходе турнира.

Победителей и призёров поздравил и наградил министр образования Псковской области Александр Сорокин.

По итогам соревнований в первом дивизионе первое место заняла команда «Угроза Безопасности» (Псков, «IT‑куб»; в составе – Егор Меньщиков, Илья Четвертной, Никита Виноградов). Второе место досталось команде «Гойда» (Псков, «IT‑куб»; Ярослав Петров, Дмитрий Путяков, Андрей Кардамович), третье – команде «СБАР» из Великих Лук (гимназия имени С. В. Ковалевской; Макар Алдохин, Иван Супрун, Даниил Блюм).

Во втором дивизионе победу одержала команда Simple (Псков, «IT‑куб»; Никита Богданов, Денис Холмов, Максим Кузнецов). На втором месте – команда «Бурмалдайцы» (Псков, «IT‑куб»; Агния Озолиня, Алиса Липская, Фёдор Сысоев), на третьем – команда «ЛИМПОПО91» из Великих Лук (школа № 12 имени К. К. Рокоссовского; Егор Алтухов, Станислав Виноградов, Всеволод Дружинин).

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