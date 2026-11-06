Псковичка завоевала золото и бронзу на первенстве Ленинградской области по конкуру

12:00, 06 ноября 2026, ПАИ

Воспитанница конноспортивного клуба «Возрождение» Николь Петрова завоевала бронзу на маршруте 100 сантиметров и золото на маршруте 110 сантиметров на первенстве Ленинградской области по конкуру в конноспортивном клубе «Дерби». Об этом рассказала директор клуба и главный тренер Ирина Черезова (Поддуева) в ходе брифинга в медиацентре ПАИ, посвящённого успеху псковской спортсменки на первенстве Ленинградской области по конкуру.

«Каждое первенство – это для нас почётный выезд, потому что мы пробуем свои силы, смотрим своих лошадей, смотрим, на что готовы наши спортсмены. Этот выезд был для нас опытом, потому что Ника выезжала в первый раз на такие старты. Особенно мы готовили лошадь. Она была всего год в работе. Это молодая кобыла. Когда мы её покупали, она была совсем не готова. Сделали новую пару. Ника на ней работала год», – рассказала Ирина Черезова.

Спортсменка не подвела, подчеркнула тренер. «Эта пара у нас сложилась. И я считаю, что в соперниках у нас были сильные всадники. Ника показала неплохой результат, – отметила она. – Это было сложно для лошади – пятичасовая поездка, плюс для неё это было новое место. Для Ники это тоже было немного шоком, потому что это всё-таки «Дерби», там сильные всадники. Не каждый спортсмен может так выступить на первом выезде. У них всё получилось».

Сама Николь Петрова рассказала, что сначала вышла на маршрут 100 сантиметров, чтобы оценить свои силы. «Когда мы приехали в «Дерби», я ехала маршрут 100 сантиметров, чтобы удостовериться в своих силах и понять, насколько мне будет страшно находиться на боевом поле, потому что для меня это выглядело достаточно масштабно, учитывая, сколько было народу. Я должна была понять, как отреагирует кобыла и насколько сильно я могу ей довериться. На 110 сантиметрах я уже показала, на что способна. Стартовала на ней второй раз в своей жизни и переживала на ней больше», – сказала спортсменка.