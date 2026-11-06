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Николь Петрова: В конном спорте нет зимнего перерыва и отпусков, тренировки идут круглый год

У псковских всадников нет вынужденного зимнего перерыва, тренировки идут круглый год, а отпуск для спортсмена или лошади означает откат назад в результатах. Об этом рассказала воспитанница конноспортивного клуба «Возрождение» Николь Петрова в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 6 ноября.

Николь Петрова. Фото: ПАИ

«Зимой нет вынужденного перерыва, потому что у нас есть крытый манеж, тёплая конюшня с отоплением. В прошлом году были тренировки в –20 градусов. Все очень тепло одевались. Было холодно, но мы спортсмены, должны тренироваться, держать себя в форме, лошадь – в тренинге. Никаких ограничений даже зимой», – рассказала Николь Петрова.

По её словам, в холода лошадей утепляют. «Когда очень холодно, мы надеваем на лошадей попоны, чтобы им было тепло. Они приспособились, разницы особой нет», – отметила спортсменка.

Ирина Черезова (Поддуева). Фото: ПАИ

Директор клуба и главный тренер Ирина Черезова (Поддуева) пояснила, как именно ухаживают за животными в мороз. «Мы просто их утепляем. Они гуляют и выезжают во флисовых попонах. Потом после работы на них надевают попоны, чтобы согреть мышцы. Лошадок мы своих бережём», – сказала она.

Тренер также объяснила, почему в конном спорте не бывает длительных пауз. «Ника ходит практически каждый день. Два раза в неделю только выходные. Лошадь и спортсмен должны быть в тренинге. Надо идти всё время вперёд и показывать результаты. Нельзя откатываться назад. Если всадник, к примеру, уедет в отпуск на месяц, а лошадь будет стоять этот месяц, это будет откат назад. В конном спорте нужна постоянная работа. Ни о каких отпусках речи быть не может», – заключила Ирина Черезова.

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