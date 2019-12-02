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Экономика

Новогоднюю акцию по вкладам запустил Сбербанк

В преддверии новогодних праздников крупные компании делают своим клиентам заманчивые предложения, и банки - не исключения. Они предлагают открытие сезонных вкладов с высокими ставками и интересными условиями. Так Сбербанк традиционно запустил предпраздничную акцию по вкладам в рублях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе финансового учреждения, клиентам Сбербанка предлагают два вклада — «Новогодний бонус» и «Выгодный старт». Со 2 декабря их можно открыть на привлекательных условиях.

«Новогодний бонус» действует по 15 января 2020 года, минимальная сумма вклада должна составлять 50 000 рублей. Ставки отличаются в зависимости от срока. По 31 января доступен вклад «Выгодный старт» с аналогичной минимальной суммой. Ставки по вкладу выгоднее, если открыть его на больший срок (1,5 года). Вклад могут сделать клиенты банка, которые в период с 20 октября 2018 года по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады. Важно учитывать, что вклад не пополняемый.

С подробными условиями акций можно ознакомиться на официальном сайте банка.

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