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Как понять, что ребёнка вовлекают в преступную сеть – советы инспектора ПДН

На какие особенности поведения ребёнка, вовлечённого в преступную деятельность, следует обратить внимание, объяснила начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Вовлечение, в том числе в тяжкие преступления, связанные с терроризмом и диверсионной деятельностью, происходит в онлайн-режиме. Если родители следят за тем, что их ребёнок делает в Сети, они могут заметить тревожные сигналы. Например, он закрыл свои аккаунты, ведёт подозрительную переписку, использует новые, нехарактерные для него слова. Также стоит насторожиться, если ребёнок резко меняет стиль одежды или своё отношение к жизни», – пояснила Королькова.

По её словам, дети, вовлечённые в преступные сети, становятся либо замкнутыми, либо, напротив, проявляют резкость в общении.

«При совершении наркопреступлений у ребёнка на столе могут появиться перемотанные изолентой пакеты или другие предметы, связанные с этой деятельностью. Кроме того, он читает не художественную литературу, а тексты определённого содержания и может оправдывать насильственные действия», – добавила представитель УМВД.

Светлана Королькова подчеркнула, что родители играют ключевую роль и должны оказывать ребёнку поддержку. «Даже если родители заметили такую ситуацию, помимо выяснения обстоятельств и корректировки поведения, в первую очередь нужно показать ребёнку, что в семье его примут и поймут», – заключила она.

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Как понять, что ребёнка вовлекают в преступную сеть – советы инспектора ПДН

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