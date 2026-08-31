Секреты бодрости для пенсионеров раскрыла псковский врач

17:19, 31 августа 2026, ПАИ

Как сохранить бодрость и активность на пенсии, рассказала врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Не замыкайтесь в себе. Найдите свой круг: друзей, хобби-группы, клуб по интересам. Общение даёт новые эмоции, помогает осваивать навыки и не чувствовать себя одиноким. А социальная изоляция – фактор риска для физического и когнитивного здоровья», – посоветовала она.

Как подчеркнула врач, пожилым людям необходимо контролировать физическую активность, чтобы не допустить гиподинамии. Гериатр рекомендует ориентироваться на норму в десять тысяч шагов в день, а если выйти на улицу не позволяет погода, можно выполнять лёгкую гимнастику дома, танцевать или заниматься работой в саду.

Также специалист указала на важность соблюдения питьевого режима.

«С возрастом чувство жажды может притупляться, а недостаток воды ведёт к сгущению крови (а это риск тромбозов), проблемам с желчным пузырём и замедлению биохимических процессов. Рекомендуют выпивать примерно 1,7 литра воды в день женщинам и два литра – мужчинам. Половину лучше составлять из простой тёплой воды без добавок. Пейте небольшими глотками в течение дня», – заключила Дарья Ульвачева.

Ранее спартакиаду активного долголетия организовали для проживающих в псковском Социальном городке.