Михаил Ведерников поручил безболезненно скорректировать численность муниципальных служащих в регионе

11:51, 03 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил безболезненно корректировать численность муниципальных служащих в регионе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона 3 декабря.

Поправки в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области» представила заместитель губернатора - начальник комитета по финансам Татьяна Баринова. Она рассказала, что вносятся изменения в нормативную численность муниципальных служащих: исключены 2 единицы глав администраций сельских поселений в Псковском районе в связи с изменением в уставах, уменьшена на 1 единицу численность специалистов в Пожеревицкой волости Дедовичского района в связи с переходом данных поселений в низшую группу.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов призвал тщательно поработать над этими изменениями.

Татьяна Баринова отметила, что численность давно не меняли, и она определена по предыдущей методике расчета.

Михаил Ведерников сообщил, что областной комитет по вопросам местного самоуправления подготовит свои предложения, вопрос будет обсуждаться с главами районов.

Татьяна Баринова добавила, что законопроект «О межбюджетных отношениях в Псковской области» принят в первом чтении, сейчас ведется подготовка ко второму, вносятся корректировки. Так, изменена методика расчета критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. Скорректирован способ расчета расходов на содержание органов местного самоуправления в связи с принятием закона «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области» (увеличение на 253,5 млн рублей); уменьшен коэффициент, учитывающий долю средств, полученных детскими музыкальными школами, детскими художественными школами, детскими школами искусств от безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности с 20% до 10% (+19,9 млн рублей). Также введен средневзвешенный тариф тепловой энергии, горячей воды и холодной воды в расходах на образование муниципальных районов и городских округов (+37,7 млн. рублей). На 56 единиц увеличена нормативная численность сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы в связи с завершением формирования службы «112» (+23,3 млн. рублей); введен норматив на обучение сотрудников ЕДДС (+0,8 млн рублей). Определен норматив на содержание опор освещения и установку новых опор освещения (10% расходов пойдут на уличное освещение, +18,2 млн рублей).