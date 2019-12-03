Снижение смертности от инфаркта миокарда фиксируется в Псковской области

12:04, 03 декабря 2019, ПАИ

Снижение смертности от инфаркта миокарда фиксируется в Псковской области. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе заседания администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, за 9 месяцев 2019 года в 57,7 случаев на 100 тысяч человек причиной смерти стал инфаркт миокарда. При этом плановые показатели были выше - 74,6 случаев на 100 тысяч населения.

Марина Гаращенко добавила, что наблюдается снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения: 124,1 случаев на 100 тысяч населения при плановых показателях 174,2 на 100 тысяч человек.

По ее словам, количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях составляет 0,65 тыс. единиц (план — 0,97 тыс. единиц), доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии), составляет 55,5% (план — 53,4%).