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Общество

Новые меры соцподдержки педработников появятся в Псковской области

Новые меры социальной поддержки педагогических работников появятся в Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона, которое проходит 3 декабря.

Начальник комитета по образованию региона Александр Седунов рассказал о существующих мерах поддержки. Он уточнил, что педагогические работники, проживающие и работающие в сельской местности и поселках городского типа, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, размер которой в Псковской области составляет 1147 рублей. В настоящее время компенсацию получают 4 тыс. 133 человек, расходы на эти цели составляют 54 млн 280 тыс. рублей.

Ежегодно в течение первых трех лет работы в образовательной организации за счет средств областного бюджета производится выплата денежного пособия в размере 50 тыс. рублей. Александр Седунов сообщил, что в текущем году такое пособие получили 518 человек. Объем средств на выплату молодым педагогам составил 25 млн 700 тыс. рублей.  

Докладчик отметил, что в Псковской области 355 учителей имеют звание «Заслуженный учитель». Предлагается предусмотреть в бюджете 5,5 млн рублей на их поддержку.

Также в регионе планируется установить 10% надбавки к должностному окладу педагогическим работникам, работающим в должности «Учитель». Для этого потребуется 77,2 млн. рублей. Намечено и повышение оплаты труда педагогическим работникам за выполнение функции классного руководителя за счет увеличения компенсационной выплаты с 10% до 20% от должностного оклада.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов напомнил, что на сессии регионального парламента обсуждали транспортный вопрос, связанный с доставкой в образовательные учреждения школьников и педагогов.  

Александр Седунов заявил, что вопрос, который касался Пыталовского и Печорского районов, урегулирован.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что нужны реальные меры поддержки, чтобы учителя чувствовали помощь. Он отметил, что это касается поддержки во всех сферах, не только в отрасли образования.

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