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Общество

В случае срыва сроков ремонта дорог в Пскове подрядчиков включат в реестр недобросовестных

В случае, если подрядные организации сорвут сроки ремонта дорог в Пскове, они будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря, передает корреспондент Псковскому агентству информации. «Надеюсь, что все подрядчики выполнят взятые на себя обязательства до конца года», - сказал он.

По словам Александра Братчикова, кроме псковских организаций, в городе работают подрядчики из Санкт-Петербурга, которые, как он отметил, срывают сроки по ремонту улиц. Глава администрации подчеркнул, что такие подрядчики будут оштрафованы, но выразил надежду, что они исправятся.

Александр Братчиков также рассказал, что в Пскове не так уж и много закрыто улиц из-за ремонта, всего 12-13. «Жители могут оценить, что было весной, а что сейчас. Ремонтировать дорогу без ее перекрытия невозможно», - сказал глава администрации Пскова.

При этом он согласился с тем, что на улицах Яна Фабрициуса и Инженерной ремонт идет медленно. Александр Братчиков заявил, что подрядчики не успевают по срокам из-за больших объемов, а также из-за того, что некоторые не смогли обновить технику.

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