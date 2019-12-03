«Литературную беседку» открыло Всероссийское общество инвалидов в Пскове

15:23, 03 декабря 2019, ПАИ

«Литературную беседку» открыли в Северо-Западном центре социологии и маркетинга силами руководителей и активистов Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Первое заседание «Литературной беседки» открыла председатель псковского общества инвалидов, депутат областного Собрания депутатов Марина Борисенкова.

Со своими стихами участников встречи познакомили члены Союзов писателей Александр Павлов, Надежда Каменчук, а также гдович Игорь Сычев, удостоенный медали имени Владимира Маяковского за вклад в развитие российской литературы. Кроме этого, вокалистка Оксана Озол порадовала гостей песнями из репертуара Аллы Пугачёвой.

На память о первой встрече в импровизированной «Литературной беседке» её участникам вручили благодарности от правления Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», а также провели импровизированную фотосессию.

Помимо этого, участники встречи обсудили проблемы, решение которых позволит сделать творческую жизнь людей с ограниченными физическими возможностями «более наполненной и интересной».