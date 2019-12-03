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Общество

Госдума запрещает установку кондиционеров на фасадах старинных зданий

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий установку кондиционеров и тарелок спутникового телевидения на фасадах объектов культурного наследия, передает «Росбалт».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, применяемые средства и способы монтажа кондиционеров могут нанести вред объекту культурного наследия. В процессе монтажа-демонтажа в здании памятника делаются сквозные отверстия без учета имеющихся трещин и деформации, на объект оказывается механическое воздействие без учета его технического состояния. Кроме того, проблема размещения технических устройств на фасадах старинных зданий носит эстетический характер.

Законопроектом устанавливается запрет на установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств и (или) их частей на объектах культурного наследия в том случае, если фасад здания относится к предмету охраны (за исключением технических устройств охраны и сигнализации).

Все кондиционеры и антенны, не соответствующие этому требованию, будут демонтированы, следует из документа.

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