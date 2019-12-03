Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях

21:42, 03 декабря 2019, ПАИ

В городе Саранске завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» среди юношей 2003-2004 годов рождения, девушек 2005-2006 годов рождения, юниоров 2001-2002 годов рождения и юниорок 2002-2004 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в составе спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, вошедшие в 30 сильнейших в каждой спортивной дисциплине официального рейтинга ВФП за период с 1 января по 11 октября 2019 года.

Псковскую область представили мастера спорта России Андрей Селягин и Варвара Степанова.

В упорной борьбе на дистанции 200 м на спине мастер спорта России Андрей Селягин, уступив сопернику пару десятых секунды, завоевал бронзовую медаль среди юношей.

Мастер спорта России Варвара Степанова на дистанции 100 м брасс вошла в число финалисток среди девушек, установив новый абсолютный рекорд Псковской области.