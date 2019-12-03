0
21:42
Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях
12:41
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новому проекту
16:56
В 2020 году финал Кубка России по ралли снова пройдёт в Псковской области
16:38
Петербургская команда выиграла хоккейный турнир на кубок губернатора Псковской области
10:05
Чемпионом Псковской области по быстрым шахматам стал великолучанин
20:50
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
08:14
Как похудеть к Новому году: 8 эффективных упражнений на все группы мышц
Еще новости
Спорт

Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях

В городе Саранске завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России» среди юношей 2003-2004 годов рождения, девушек 2005-2006 годов рождения, юниоров 2001-2002 годов рождения и юниорок 2002-2004 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В соревнованиях приняли участие спортсмены в составе спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, вошедшие в 30 сильнейших в каждой спортивной дисциплине официального рейтинга ВФП за период с 1 января по 11 октября 2019 года.

Псковскую область представили мастера спорта России Андрей Селягин и Варвара Степанова.

В упорной борьбе на дистанции 200 м на спине мастер спорта России Андрей Селягин, уступив сопернику пару десятых секунды, завоевал бронзовую медаль среди юношей.

Мастер спорта России Варвара Степанова на дистанции 100 м брасс вошла в число финалисток среди девушек, установив новый абсолютный рекорд Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях
03 декабря 2019
Псковский пловец Андрей Селягин завоевал «бронзу» на Всероссийских соревнованиях
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новому проекту
03 декабря 2019
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове продолжится по новому проекту
В 2020 году финал Кубка России по ралли снова пройдёт в Псковской области
02 декабря 2019
В 2020 году финал Кубка России по ралли снова пройдёт в Псковской области
Петербургская команда выиграла хоккейный турнир на кубок губернатора Псковской области
02 декабря 2019
Петербургская команда выиграла хоккейный турнир на кубок губернатора Псковской области
Чемпионом Псковской области по быстрым шахматам стал великолучанин
01 декабря 2019
Чемпионом Псковской области по быстрым шахматам стал великолучанин
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве
29 ноября 2019
Михаил Ведерников с юным псковичом посетил футбольный матч в Москве 2
19 медалей привезли великолучане с турнира по тайскому боксу
19 ноября 2019
19 медалей привезли великолучане с турнира по тайскому боксу
Гуманитарно-спортивный комплекс появится в Пскове на месте стадиона «Электрон»
19 ноября 2019
Гуманитарно-спортивный комплекс появится в Пскове на месте стадиона «Электрон»

Идет загрузка...