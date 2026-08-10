ФК «Луки-Энергия» проиграл аутсайдеру турнирной таблицы Второй лиги
Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде проиграл красноярскому «Енисею-2» со счётом 0:1 в 18-м туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
До начала матча дубль «Енисея» располагался на последнем месте в таблице, а «Луки-Энергия» её возглавляла. В итоге единственный гол игрока хозяев поля Владислава Кравцова на 73-й минуте встречи решил исход матча.
Великолукский клуб опустился на третье место, уступая два очка «Динамо-СПб» и «Мурому». Следующую игру великолучане проведут 12 августа на выезде против «Звезды» из Санкт-Петербурга в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России, а 16 августа подопечные Михаила Сальникова сыграют дома с «Балтикой-2» во Второй лиге. Соперник из Калининграда занимает четвёртое место в таблице.
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