Чемпионат и Первенство области по ММА пройдут в Пскове 7 декабря

23:15, 03 декабря 2019, ПАИ

В Пскове 7 декабря будут проводиться Чемпионат и Первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) и Открытый Кубок города Пскова среди юношей. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской федерации ММА, на участие в них заявлено около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пыталово, Себежа.

​Соревнования станут отборочным на Чемпионат и Первенство СЗФО 2020 года. Также по их итогам будет сформирована спортивная сборная команда по смешанному боевому единоборству (ММА) Псковской области для участия во всероссийских соревнованиях.

В соответствии с новыми правилами поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 лет и старше. Соревнования пройдут в СРП «Простория» (Псков, Иркутский пер., д.2). Торжественное открытие - в 12.00, финальные поединки и награждение призеров – в 16.00.

Также будет организована онлайн-трансляция в группе ВКонтакте.