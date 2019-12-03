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Спорт

Чемпионат и Первенство области по ММА пройдут в Пскове 7 декабря

В Пскове 7 декабря будут проводиться Чемпионат и Первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) и Открытый Кубок города Пскова среди юношей. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковской федерации ММА, на участие в них заявлено около 60 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Пыталово, Себежа.

​Соревнования станут отборочным на Чемпионат и Первенство СЗФО 2020 года. Также по их итогам  будет сформирована спортивная сборная команда по смешанному боевому единоборству (ММА) Псковской области для участия во всероссийских соревнованиях. 

В соответствии с новыми правилами поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 лет и старше. Соревнования пройдут в СРП «Простория» (Псков, Иркутский пер., д.2). Торжественное открытие  - в 12.00, финальные поединки и награждение призеров – в 16.00.

Также будет организована онлайн-трансляция в группе ВКонтакте.

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