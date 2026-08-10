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«Безобразное судейство»: главный тренер «Луки-Энергии» Сальников – о поражении от «Енисея-2» в Красноярске

Главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Михаил Сальников на послематчевой пресс-конференции раскритиковал работу арбитров в матче 18-го тура Второй лиги дивизиона «Б» против красноярского «Енисея-2».

Михаил Сальников. Фото: Luki-News

Встреча завершилась поражением великолучан со счётом 0:1. Единственный гол на 73-й минуте забил игрок хозяев поля Владислав Кравцов. До начала матча «Енисей-2» занимал последнее место в турнирной таблице, а «Луки-Энергия» возглавляла группу. После поражения великолукский клуб опустился на третье место, уступая два очка «Динамо-СПб» и «Мурому».

«Моя команда играла великолепно. Мы не забили кучу мячей в первом тайме. Во втором у нас тоже были хорошие моменты. Считаю, что во втором тайме мы вообще полностью переиграли соперника, кроме нескольких быстрых атак. Безобразное судейство. Больше здесь даже нечего комментировать», – заявил Сальников.

Следующую игру великолучане проведут 12 августа на выезде против петербургской «Звезды» в рамках второго раунда Пути регионов Кубка России. 16 августа подопечные Михаила Сальникова сыграют дома с «Балтикой-2» во Второй лиге. Калининградская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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