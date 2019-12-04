Вера Емельянова наградила лауреатов премии администрации Псковской области

14:40, 04 декабря 2019, ПАИ

4 декабря в Пскове состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, награды победителям вручила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в выставочном зале Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























Вера Емельянова напомнила, что традиция чествования лучших представителей в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия имеет многолетнюю историю. От имени губернатора Михаил Ведерникова она передала самые добрые пожелания и поздравления лучшим из лучших.

Первый вице-губернатор отметила, что Псковская область активно включилась в реализацию нацпроекта «Культура», который появился в 2019 году. По ее словам, к 2024 году в регионе появятся, в частности, виртуальные залы и модульные библиотеки.

«Мы уже сделали серьезный рывок в развитии псковской культуры, и еще многое сможем», — подчеркнула Вера Емельянова.

Среди культурных событий, произошедших в регионе в 2019 году, она особо отметила включение псковских памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, Всероссийский хоровой праздник и Пушкинский праздник поэзии. По ее словам, регион принял на себя ряд серьёзных проектов, связанных с Годом театра, а псковский и великолукский театры «перешли на совершенно иной уровень».

Вера Емельянова поздравила всех собравшихся с отличными результатами 2019 года и от имени главы региона вручила соответствующие свидетельства.

Премии за наиболее талантливые, оригинальные, значимые произведения в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектурные объекты, научные исследования и проекты в сфере сохранения объектов культурного наследия получили 20 жителей Псковской области. В их числе - заведующая отделом развития информационных услуг и технологий ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» Светлана Бакалова, шеф-редактор группы радиовещания службы информационных программ телевидения и радиовещания филиала ФГУП «ВГТРК» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Псков» Нина Витковская, актеры Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев, Денис Золотарев, Надежда Чепайкина и Илона Гончар, поэт, прозаик, член Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Сергей Горшков, художник, член Псковского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», заместитель директора по учебной работе, преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа г. Пскова» Инна Лялина, руководитель звукотехнического отдела Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Борис Никитин, поэт, прозаик, член Союза писателей России Ирена Панченко, ведущий библиотекарь отдела электронных ресурсов и мультимедийных технологий Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина Маргарита Полевая. Также награждены автор и редактор интернет-проекта «Регионавтика Северо-Запад» и книги «Безмолвные стражи прошлого. Монументальные каменные кресты» Александр Потравнов, руководитель образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» Детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки Оксана Рахманова, художник, член Союза художников России Сергей Семенов, главный специалист сектора корпоративного развития информационных ресурсов отдела развития информационных услуг и технологий ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» Анна Семенова, главный специалист сектора поддержки и развития веб-сайтов отдела развития информационных услуг и технологий Наталья Сергеева, художник народных промыслов производственного кооператива «Завод Псковский гончар» Вера Слепнева, журналист, литератор, историк, автор книги «Безмолвные стражи прошлого. Монументальные каменные кресты» Татьяна Хмельник, руководитель образцового художественного коллектива театра детской песни «Летний дождь» Елена Цыганкова, лауреат премии им. Луначарского, специалист по обеспечению работы аудиостудии, сервера информационно-методического отдела ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» Анатолий Чиликин.

Заслуженный артист России Виктор Яковлев в ответном слове сказал, что ему радостно получить такую награду за спектакль «Река Потудань». Он отметил, что псковский театр принимает участие в самых престижных фестивалях Росси. Артист подчеркнул, что постановки псковского драмтеатра — сильные.

Художественного руководителя псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева и арт-директора Андрея Пронина Виктор Яковлев назвал счастливым тандемом, который вывел театр на новую высоту.

Творческим подарком им стали выступления учащегося Детской школы искусств города Пскова, лауреата премии «Юные дарования Псковщины» Стивена Уверова и воспитанницы Детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки, лауреата премии «Юные дарования Псковщины», финалистки «18-ых Дельфийских Молодежных игр России» Алины Жолобовой.

По окончании для участников мероприятия состоялась экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».