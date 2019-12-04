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Общество

Участок дороги Дедовичи - Дно – Костыжицы отремонтировали в рамках нацпроекта

Участок автомобильной дороги Дедовичи - Дно – Костыжицы отремонтировали в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В 2019 году в нормативное состояние привели участок дороги протяженностью более 5 километров. Рабочие сделали фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и положили новое, оборудовали обочины и нанесли разметку. На ремонт участка потратили 50 млн рублей, эти деньги были сэкономлены в результате проведения конкурсных процедур.

В 2020 году работы продолжатся на 13-километровом участке.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Псковском районе завершился ремонт на дорогах в деревне Родина от базы Псковэнерго до границы города Пскова, Наволок — Дворец и на улице Мелиораторов в деревне Подосье.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Псковской области. На эти цели предусмотрены более 2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря активной работе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром регион дополнительно получит от Правительства РФ 250 млн рублей. Эти деньги пойдут на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог.

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