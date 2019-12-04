Около 30 млрд рублей направят на развитие футбольной инфраструктуры в России

13:27, 04 декабря 2019, ПАИ

27 млрд рублей направит министерство спорта России на развитие футбольной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр спорта Павел Колобков в ходе пресс-конференции 4 декабря.

Министр отметил, что проект включает в себя создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом. Также средства будут направлены на обучение тренеров и проведение соревнований.

Благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» будут созданы, в частности, условия для занятий физической культурой для всех категорий населения и центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).