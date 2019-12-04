Региональную лигу дебатов для школьников предлагают открыть в Псковской области

16:05, 04 декабря 2019, ПАИ

На средства областного гранта члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании намерены создать Региональную лигу дебатов для школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

Автор заявки на грант, советник заместителя председателя регионального парламента Юлия Лысова отметила, что на полученные средства удастся развить Клуб дебатов «Истина» - проект, реализуемый при участии членов Молодёжного парламента, и на его базе создать Региональную лигу дебатов. В частности, планируется расширить географию проекта, охватить как можно больше районов-участников.

Авторы проекта рассчитывают создать дискуссионную площадку, на которой средние и старшие школьники могли бы получить навыки публичных выступлений, ораторского искусства. Юлия Лысова уверена, что принцип открытого диалога позволит школьникам оценить свои силы, а наставники смогут определить потенциал подопечных.

«Мы живем в мире интернета и быстро развивающихся информационных потоков. Обсуждение значимых событий в основном проходит в виртуальном пространстве. «Диванные эксперты» не способны брать ответственность за свои слова, им сложно находиться в коллективе и социализироваться. Гораздо проще создать «фейк» и «троллить» собеседника, чем выйти на живую площадку и от своего имени грамотно и аргументировано высказывать точку зрения. Отсутствие живого общения и реальной дискуссии в итоге приводит к апатичности молодёжи и общей неудовлетворённости жизнью и обществом», - заявила Юлия Лысова.

Она рассказала, что идея расширить масштаб клуба дебатов «Истина» появилась в ходе дебатов к Дню учителя, тогда обсуждалась организация состязания межрайонного и областного уровня. «В состав команд у нас тогда вошли педагоги: обсуждали, в чём будущее российского образования – в возврате к советской системе или во внедрении инновационного подхода. Чувствовалось, что не все уютно чувствовали себя вначале в таком качестве. Но потом разошлись, раскрылись, а по окончании некоторые учителя даже высказали сожаление, что такие дискуссии проводятся локально, внутри школ. Тогда я и подумала, что мы можем организовать дебаты в несколько ступеней, вовлечь в работу молодёжные советы, созданные в районах. Сначала провести состязания в муниципальной лиге, затем подготовить региональный этап», - отметила Юлия Лысова.

Деньги, полученные в виде гранта, будут направлены на транспортные расходы, на закуп канцтоваров, организацию кофе-брейка для команд-финалистов, приехавших на итоговое состязание из районов.

«У нашего проекта уже есть лицо – символические статуэтки, которые мы вручаем победителям, есть свой стиль, оформление. Мы очень благодарны председателю областного Собрания депутатов Александру Алексеевичу Котову за то, что на первом, самом сложном этапе он нас поддержал. Мы благодарны депутатам Собрания за то, что с готовностью участвуют в дебатах в составе жюри, и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - подчеркнула Юлия Лысова.

Авторы проекта рассчитывают, что участниками мероприятий станут не менее 30 школ из 20 районов региона, порядка 500 школьников и 50 педагогов.

Клуб дебатов «Истина» работает в регионе около полутора лет. На его площадке обсуждались престиж воинской службы и проблема насилия в компьютерных играх, квоты для молодёжи в представительных органах власти и гендерное равенство.

На областной грант претендовали 70 молодёжных проектов из разных районов региона. Победителями были признаны 11 идей, на реализацию которых выделены 50, 100 и 200 тыс. рублей. В целом на гранты для молодёжи в бюджете региона был заложен миллион рублей.